Innowacyjna cząsteczka wykryta przez łódzkich naukowców pomaga wrócić do sił po przebyciu covid 19

Jak wrócić do formy po koronawirusie?

Innowacyjna cząsteczka pomaga odzyskać siły po COVID-19

Czwarta fala pandemii COVID-19 trwa. W Łodzi oraz w całym kraju odnotowujemy kolejne rekordy dobowych zakażeń.

Do tej pory, według oficjalnych statystyk, od początku pandemii z COVID-19 zmierzyło się ponad 3 miliony Polaków. Ozdrowieńcy nie zawsze są w dobrej kondycji, nawet wiele miesięcy od zakończenia choroby. Niestety bardzo wiele osób po przebyciu COVID-19 skarży się na ciągłe zmęczenie, brak sił i trudności z powrotem do formy. Czy da się ten proces przyspieszyć?

Łódzcy naukowcy udowadniają, że jest to możliwe.

Wirus sieje spustoszenie w organizmie

Infekcja koronawirusowa jest poważną chorobą układu oddechowego i niekiedy pozostawia po sobie niemałe spustoszenie. Najczęściej (dotyczy to ok. 70 proc. ozdrowieńców) pacjenci powracający do zdrowia po infekcji SARS-CoV2 skarżą się na zmęczenie, a także dotkliwe bóle mięśniowe czy osłabienie całego organizmu.