HIPOKRATES 2022 Wybierz z nami pracowników roku ochrony zdrowia - zagłosuj na naszych medyków

Zdrowie dla każdego z nas jest najważniejsze . Gdy je tracimy, szukamy lekarza, któremu możemy zaufać ze względu na jego doświadczenie i podejście do pacjenta. Gdy konieczny jest zabieg, szukamy najlepszego specjalisty i chcemy, by opiekowała się nami fachowa i sympatyczna pielęgniarka. Regularnie odwiedzamy stomatologa, od którego oczekujemy, aby starannie i trwale wyleczył nasze zęby. Fizjoterapeuci dbają o naszą sprawność fizyczną. Gdy kupujemy lekarstwa w aptece, liczymy na dobrą radę farmaceuty.

W tym roku nie zabraknie dobrze znanych elementów akcji. Najpierw mieszkańcy naszego regionu będą nominować do nagród pracowników systemu opieki zdrowotnej. Później rozpocznie się głosowanie, a we wrześniu, do całego nakładu gazety zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zostaną zaprezentowani wszyscy kandydaci do nagród. Po zakończeniu głosowania statuetki i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie. Gali będzie towarzyszyć debata medyczna.