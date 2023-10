Oto najlepsze pielęgniarki w województwie łódzkim - plebiscyt HIPOKRATES 2023 rozstrzygnięty

Kliknij TUTAJ , by poznać LISTĘ najlepszych pielegniarek.

Najlepsza pielęgniarka w Łódzkiem

Zdrowie dla każdego z nas jest najważniejsze. Gdy je tracimy, szukamy lekarza, któremu możemy zaufać ze względu na jego doświadczenie i podejście do pacjenta. Gdy konieczny jest zabieg, szukamy najlepszego specjalisty i chcemy, by opiekowała się nami fachowa i sympatyczna pielęgniarka.

Najpierw mieszkańcy naszego regionu nominowali do nagród pracowników systemu opieki zdrowotnej. Później rozpoczęło się głosowanie. Do całego nakładu gazety dołączyliśmy specjalny dodatek, w którym zaprezentowaliśmy wszystkich kandydatów do nagród. Właśnie poznaliśmy laureatów w powiatach Statuetki i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, która odbędzie się w listopadzie.