Groźny rak płuc. Teraz palacze mogą skorzystać z programu badań profilaktycznych w szpitalu im. Kopernika w Łodzi.

Rak płuc. Śmiertelne zagrożenie dla palaczy

Wśród wszystkich nowotworów złośliwych to rak płuc najczęściej jest przyczyną zgonów. Rocznie w Polsce diagnozuje się około 22 tys. zachorowań. Niewiele mniej bo ponad 20 tys. pacjentów - umiera. Co gorsza tylko jedną piątą zachorowań wykrywa się w Polsce we wczesnej fazie. Na raka płuc dwa razy częściej zapadają mężczyźni, ale coraz więcej przypadków wykrywa się także u kobiet.

Rak płuc jest chorobą podstępną, bo przez długi czas nie daje poważnych objawów. Ale pacjenta powinny zastanowić takie objawy jak: chrypka, kaszel, ból w klatce piersiowej, częste infekcje płucne, osłabienie, podwyższona temperatura czy utrata masy ciała. To powinien być bodziec do wizyty u lekarza.