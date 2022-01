Gdzie spędzić ferie w Łodzi? "Fala" nauczy pływać i udoskonali umiejętności, ale to będzie kosztować

W programie zajęć przewidziano doskonalenie umiejętności pływania pod okiem instruktorów, kąpiele w solankach, możliwość zdobycia kart pływackich. Przewidziano posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek. Udział w zajęciach jest płatny i niestety dość kosztowany. Koszt kursu trwającego 5 dni wynosi 750 zł, 10 dni - 1 tys. 380 zł. Można uczestniczyć w zajęciach jeden dzień za 225 zł, dwa dni za 425 zł, trzy za 565 zł, cztery dni za 680 zł.

Zapisy są prowadzone pod nr tel. 605-679-676 od poniedziałku do soboty w godz. 8-18, elektronicznie poprzez stronę internetową.

W ferie można też przyjść na „Falę” i popływać bez tak zorganizowanego pobytu. W strefie basenowej bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży za 1 godzinę pływania w dni powszednie kosztuje 21 zł, za 2 dwie godziny 40 zł, za 3 godziny 53 zł, za 5 godzin 66 zł, za cały dzień 99 zł. Jeśli na pływalnię wybierze się rodzina, to może wykupić specjalne bilety. Wstęp na basen opiekuna z dzieckiem (od poniedziałku do piątku) na jedną godzinę to koszt 39 zł, na dwie godziny 68 zł, na trzy 87 zł, na pięć 122 zł, na cały dzień 160 zł. Bilet rodzinny dla dwóch osób dorosłych kosztuje odpowiednio 60 zł, 105 zł, 132 zł, 167 zł i 205 zł. Za każde kolejne dziecko trzeba dopłacić odpowiednio 13 zł, 23 zł, 36 zł, 46 zł i 60 zł.