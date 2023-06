Finał Miss Polski coraz bliżej. Finalistki z Łódzkiego zachwycają naturalnością i klasą ZDJĘCIA

Kamila Pacholak we wrześniu skończy 25 lat.

- Jestem uparta w dążeniu do osiągnięcia celu, a największą satysfakcję sprawia mi sukces, który kosztował mnie dużo pracy i zaangażowania. W swoim życiu kieruję się szczęściem i rozwojem zawodowym. Stałe podnoszę swoje kompetencje, by wszystko co mnie spotyka nie pozostawiać przypadkowi - dodaje Kamila Pacholak, finalistka Miss Polski 2023.