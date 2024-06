Earth Festival w Uniejowie 2024. Wielka impreza już w pierwszy weekend lipca. Jakie gwiazdy wystąpią? PROGRAM

Wielkie proekologiczne widowisko z występami gwiazd na czele Earth Festival zawita w tym roku do Uniejowa wcześniej - już w pierwszy weekend lipca. Jaki jest program imprezy? Kto wystąpi?

Earth Festival w Uniejowie 2024 odbędzie się w sobotę-niedzielę 6-7 lipca. W sobotę wystartuje Ekomiasteczko z wieloma atrakcjami. Kulminacją dwudniowej imprezy będzie zaplanowany na niedzielny wieczór koncert „Gwiazdy dla Czystej Polski” .

Earth Festival w Uniejowie 2024. Organizatorzy informują i zapraszają

Telewizja Polsat i Uzdrowisko Termalne Uniejów po raz siódmy organizują wspólnie Earth Festival. Na scenie przy Termach wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Kamil Bednarek, Zakopower, Wiktor Waligóra, Kaliber 44 oraz Rahim & Fokus & Kleszcz. Transmisja koncertu w niedzielę 7 lipca o godz. 20:00 w Polsacie. Zabawa i wzruszenia

Co roku Earth Festival jest doskonałą okazją, by za pośrednictwem wspaniałej muzyki i z udziałem najzdolniejszych polskich twórców promować ekologię i docenić piękno naszego kraju. W 2024 roku chcemy szczególnie skupić się na tym ostatnim, stąd i myśl przewodnia koncertu: „Kocham ten kraj”. Wykonawcy zaprezentują wyjątkowo wybrane na tę okazję utwory, które zilustrują muzycznie najpiękniejsze zakątki Polski. To będzie nie tylko uczta dla ucha, ale i okazja do niesamowitych wzruszeń i oczywiście świetna zabawa.

Gwiazdy wieczoru

Jak co roku największą atrakcją Earth Festivalu będzie niedzielny koncert, który na antenie na żywo pokaże Telewizja Polsat. Twórcy i wykonawcy zabiorą widzów w niezwykłą muzyczną podróż z przyrodą w tle. Specjalnie przygotowane materiały filmowe przeniosą ich do najpiękniejszych miejsc w Polsce, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w piosenkach wykonywanych przez artystów. Na scenie pojawią się: Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Kamil Bednarek, Zakopower Staszek z Gór, Julia Pietrucha, Wiktor Dyduła, Kaliber 44 feat. Fokus & Rahim & Kleszcz, Wiktor Waligóra, Natalia Nykiel, Majka Jeżowska, Mała Armia Janosika, Weronika Korthals, Konin Gospel Choir, a wszystkim niezwykłym aranżacjom muzycznym towarzyszyć będzie Stokłosa Collective Orchestra pod dyrekcją Jana Stokłosy.

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”

- Podczas tegorocznej, co ważne- już siódmej - edycji Festiwalu chcemy skupić się na naszej pięknej Polsce. Dbamy o miejsca, które kochamy, dlatego z myślą o nas i przyszłych pokoleniach chcemy promować ideę, która zachęci do wspólnego dbania o środowisko w naszym najbliższym otoczeniu. Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło jest nam bliższe niż kiedykolwiek dotychczas. I w tym roku w Uniejowie, szczególnie do tego chcemy zachęcać - mówi pomysłodawca i współorganizator Festiwalu, Mariusz Woźniczka.

Nie tylko muzyka Tegoroczny Festiwal będzie składał się z dwóch dni wypełnionych eventowymi atrakcjami mających na celu dostarczenie odwiedzającym wiedzy w zakresie ekologii, a także prostych, proekologicznych rozwiązań dla każdego. Ekomisteczko wystartuje już w sobotę 6 lipca. W namiotach rozstawionych wzdłuż malowniczej rzeki Warty festiwalowicze będą mogli tradycyjnie wziąć udział w licznych zajęciach propagujących proekologiczne postawy. Nie zabraknie kreatywnych atrakcji dla najmłodszych i konkursów z nagrodami. Po południu w Sali Rycerskiej Zamku w Uniejowie będzie można obejrzeć odcinek serii znanej widzom z anteny Polsat Play „Podglądacze Przyrody”, film familijny „Misja Yeti” oraz spotkać się z Jakubem Tylmanem, autorem książek dla dzieci poświęconych ekologii. W kinie festiwalowym wyświetlone zostaną również przedpremierowy odcinek przyrodniczej serii BBC Earth „Ssaki” oraz przebojowa komedia „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”.

Koncert „Earth Festival” w niedzielę 7 lipca od godz. 20:00 w Polsacie.

W galerii artykułu zdjęcia z jednej z poprzednich edycji Earth Festival w Uniejowie. Zobacz jak widowiskowy jest koncert gwiazd.

