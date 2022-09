Czwarta dawka szczepionki przeciw COVID-19. Będzie już robiona nowymi preparatami, celowanymi w omikrona Pfizerem i Moderną

To oznacza, że podczas gdy jako pierwszą, drugą czy trzecią dawkę można przyjąć dowolny preparat, to jako czwartą - wyłącznie nową, celowaną w omikrona szczepionkę firmy Moderna lub Pfizer. Pierwsza w punktach szczepień ma pojawić się omikronowa Moderna, później nowy Pfizer oraz jeszcze nowsze szczepionki przeciwko kolejnym wariantom wirusa – BA.4 i 5. Wszystkie jednak mają mieć podobną skuteczność.

Od piątku (16 września) czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 mogą przyjąć wszystkie osoby, które skończyły 12 lat i którym od podania trzeciej dawki, minęły co najmniej trzy miesiące. Czwarte szczepienie, nazywane formalnie „drugą dawkę przypominającą” ma być wykonywane nowymi, tzw. adaptowanymi szczepionkami.

Pierwsi mieszkańcy Łódzkiego zauważyli skierowania na czwartą dawkę już w czwartek rano. Skierowania nie były jednak jeszcze aktywne, nie działała też rejestracja. Jednak chętni do szczepień już są.

- Zapiszę się, gdy tylko będzie to możliwe, nawet w najbliższy weekend – mówi pani Karolina z Łodzi. - Zaszczepiłam się trzy razy i wierzę, że właśnie dzięki temu jeszcze koronawirusa nie złapałam. Nie chcę zwlekać, bo w mojej rodzinie wiele osób właśnie teraz choruje – mówi.

Jolanta Kowlik - Gęsiak, dyrektor wydziału zdrowia w urzędzie wojewódzkim w Łodzi informuje, że punkty szczepień w regionie, w tym także apteki, przystąpiły już do zamawiania nowej szczepionki, ale o jej dostępność trzeba pytać bezpośrednio w wybranych punktach.

Prawdopodobnie mieszkańcy regionu na omikronowe szczepionki będą musieli jeszcze kilka dni poczekać. Punkt szczepień w łódzkiej „Matce Polce” zamówił już nową Modernę, ale wczoraj jeszcze do szpitala nie dotarła. Na razie chętnych na czwartą dawkę było niewielu, ale zdaniem lekarzy część uprawnionych już wcześniej osób w wieku 60 plus lub ze schorzeniami wstrzymywała się ze szczepieniem, by dostać już nowy, celowany w omikrona preparat.