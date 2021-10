Co leczy proktolog? Choroby nowotworowe jelita grubego i odbytnicy. Łódzki proktolog prof. Michał Mik radzi, by nie lekceważyć dolegliwości

Jest Pan proktologiem. Nie każdy słyszał o tej dziedzinie medycyny. Kogo leczy proktolog?

Proktolog leczy pacjentów z chorobami dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli jelita grubego i odbytu. Do chorób leczonych przez proktologa należą m. in. choroba hemoroidalna, przetoki okołoodbytnicze, zaburzenia czynnościowe takie jak nietrzymanie stolca i gazów. Proktologia to również leczenie pacjentów z chorobami nowotworowych, jakimi są rak jelita grubego i odbytnicy oraz rak odbytu. Proktologią w naszym kraju najczęściej zajmują się chirurdzy.

Kto szuka u Pana porady? Czy pacjenci nie wstydzą się opowiadać o swoich dolegliwościach?

Choroby, którymi się zajmuję, są bardzo częste, na przykład choroba hemoroidalna, potocznie nazywana żylakami odbytu, dotyczy 50 proc. populacji po 50. roku życia. Objawy nietrzymania stolca czy gazów mogą dotyczyć nawet do 10 proc. populacji, w tym najczęściej kobiet. Prawdą jest, że mówienie o tych dolegliwościach jest dla chorych bardzo krępujące. Do proktologa zgłaszają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Najczęściej są to chorzy w średnim wieku, ale także osoby młode.