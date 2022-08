Central ma 50. lat! Szykuje się urodzinowa impreza dla klientów

Z tej okazji 26 sierpnia zaplanowana została urodzinowa impreza w godzinach 12 – 18.

- Już dziś zapraszamy na nią wszystkich łodzian – naszych klientów – zapowiada Anna Domańska, wiceprezes Centralu. - Szykujemy moc atrakcji.

Wszystkich niespodzianek nie zdradzimy, ale – jak zapewniają organizatorzy – znakomita zabawa gwarantowana! Centrum urodzinowych atrakcji będzie parking przed Centralem, przy pomniku Jednorożca. Stanie tu dwadzieścia pawilonów firm, które na co dzień współpracują ze sklepem. To przede wszystkim firmy spożywcze. Ich przedstawiciele przygotują dla gości poczęstunek. Degustować będzie można to, co na co dzień dostawcy dostarczają na sklepowe półki delikatesów w Centralu.

- Na stoiskach na naszych klientów czekać będą m.in. wędliny, nabiał, słodycze, napoje – wylicza Anna Domańska. - Nie zabraknie urodzinowego tortu!

Ponadto przygotowano wiele promocji i akcji rabatowych oraz prezentów. W salonie Eleganza na przykład przy zakupie dwóch rzeczy – druga będzie za połowę ceny. Ta sama zasada ma obowiązywać na stoisku z artykułami gospodarstwa domowego. Uwagę łodzianek na pewno przykują aż trzy pokazy mody. Modelki zaprezentują kolekcje jeszcze letnie, ale też na sezon jesienno-zimowy, głównie polskich producentów, których wyroby są dostępne w Centralu.

Central to miejsce, które zna każdy łodzianin. Wielkie otwarcie dla klientów odbyło się dokładnie 29 sierpnia 1972 roku. Wieść o nim obiegła całą Polskę. Dziś nie sposób wyobrazić sobie miasto bez tego kultowego obiektu handlowego. Wybudowany w czasach PRL, był wtedy sklepem bardzo nowoczesnym, wielobranżowym i na dodatek wyposażonym w ruchome schody! One same stanowiły nie lada atrakcję. Tak samo jak wspominany z nutką tęsknoty słynny neon na ścianie frontowej. Kolorowe światełka „ubierały” i „rozbierały” dwoje ludzi. Bo Central stał się swoistym „oknem wystawowym” łódzkiego przemysłu włókienniczego. Wiele osób uwielbiało przyjeżdżać tu po zakupy z najdalszych końców miasta, a z innych miejscowości z całego kraju zjeżdżały tu nawet wycieczki autokarowe! Mimo wielu historycznych zmian i zawirowań Central działał i działa bez przerwy -już przez pół wieku!