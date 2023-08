Camasutra w Rybakówce podczas wakacyjnej dyskoteki pod gwiazdami. Bawiło się ponad 300 osób z całego regionu. ZDJĘDCIA

- Podczas wakacji co tydzień, cyklicznie w każdą sobotę od godziny 19 do 2 w nocy organizujemy dyskoteki pod gwiazdami, informuje Katarzyna Głowacka, menedżer Rybakówki. Goście są bardzo zadowoleni, przyjeżdżają do nas ludzie z Łodzi, Piotrkowa, Tomaszowa, Kutna, ale także z Warszawy i Częstochowy. W najbliższym czasie planujemy kolejną muzyczną niespodzianką podczas sobotniej dyskoteki pod gwiazdami.