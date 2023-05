Bar Leśny na Widzewie Wschodzie w Łodzi otwarty. Tłumy na otwarciu ZDJĘCIA, FILM

Bar Leśny na Widzewie otwarty po przebudowie

W piątek otwarty został kultowy Bar Leśny na Widzewie Wschodzie. Obiekt przy ul. Wujaka 21a został otwarty po totalnej przebudowie. Na otwarcie przyszło wielu mieszkańców osiedla. Trudno było znaleźć wolne miejsce, do baru i grilla były kolejki.

Pan Zbigniew Włodarski przyszedł z sąsiadami z ulicy Sacharowa żeby zobaczyć nowy bar. Ocenia go dobrze. - To bardzo przyjemne miejsce i wierzę, że takie zostanie - mówił. Z powrotu baru cieszył się też jego kolega. - Czekałem na to, wierzyłem, że go otworzą - mówił Maciej Grzegorek.