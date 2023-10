Angel of Poland. Zgrupowanie przed finałową galą konkursu odbędzie się w Uniejowie. Zobacz ZDJĘCIA z przygotowań

Angel of Poland - – jak podkreślają organizatorzy - to znacznie więcej niż tylko konkurs piękności. - To platforma, która otwiera drzwi kobietom do świata mediów i modelingu, jednocześnie podkreślając ich indywidualność, pewność siebie i naturalne piękno. Każda edycja konkursu to okazja do udziału w kampaniach influencerskich oraz bilboardowych, a także możliwość udziału w prestiżowych pokazach mody oraz sesjach zdjęciowych dla znanych marek. Ideą konkursu jest nie tylko promocja piękna finalistek, ale również partnerów poprzez ekspozycję w mediach społecznościowych podczas przygotowań, gali finałowej oraz innych eventów na poziomie międzynarodowym. Dzięki współpracy z licznym gronem profesjonalistów, konkurs Angel of Poland stał się prestiżowym wydarzeniem na arenie ogólnopolskiej.