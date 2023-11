Angel of Poland 2023. Sesja na zamku w Uniejowie. Finał konkursu piękności odbędzie się niebawem w Łodzi ZDJĘCIA

Jest to druga edycja konkursu Angel of Poland. Co uczestniczkom daje udział w wyścigu o koronę najpiękniejszej? - Przede wszystkim doświadczenie. Zyskują pewność siebie, stają się bardziej kobiece, otwarte. Mogą osiągnąć więcej sukcesów i to nie tylko w branży modelingowej, modowej czy influenserskiej, ale także w swoich zawodach - zapewnia Damian Maciuszek, założyciel Angel of Poland. -Pozwala także na nawiązanie kontaktów, no i jest to ciekawa przygoda dla każdej z dziewczyn.