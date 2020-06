150 tys. złotych dla młodego rolnika z ARiMR. Wnioski już od 3 czerwca

Finał Wielkiej Loterii Miasta Łodzi. Kiedy losowanie 100 tys. zł?

To już ostatni dzwonek na rozliczenie podatku za rok 2019. Oznacza to również, że do 31 maja do godziny 24:00 można się zgłosić do Wielkiej Loterii Miasta Łódź i w głównym losowaniu wygrać 100 000 zł.