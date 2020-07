Znamy gminy, które wygrały wóz strażacki za najwyższą frekwencję w wyborach. W większości z nich wygrał Rafał Trzaskowski

– W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – zapowiedział przed wyborami wiceminister Maciej Wąsik. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA, a koszt jednego wozu to około 800 tys. zł.

Po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów wiemy już, które z gmin zdobyły nagrody w postaci wozów strażackich. Co, ciekawe, w większości są to gminy, w których zwyciężył kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Wygrał on w 10 ze zwycięskich gmin. Andrzej Duda zwyciężył w sześciu z tych gmin.

Oto zwycięskie gminy:

woj. dolnośląskie: - gmina Czernica - frekwencja 77,01 %. Rafał Trzaskowski 41,6 %; Andrzej Duda 30,9 %

- frekwencja 77,01 %. Rafał Trzaskowski 41,6 %; Andrzej Duda 30,9 % woj. kujawsko-pomorskie - gmina Osielsko - frekwencja 78,02 %. Rafał Trzaskowski 47,51 %; Andrzej Duda 23,27 %

- frekwencja 78,02 %. Rafał Trzaskowski 47,51 %; Andrzej Duda 23,27 % woj. lubelskie - gmina Godziszów - frekwencja 75,21 %. Andrzej Duda 85,75 %; Krzysztof Bosak 6,84 % (Rafał Trzaskowski 1,59 %)

- frekwencja 75,21 %. Andrzej Duda 85,75 %; Krzysztof Bosak 6,84 % (Rafał Trzaskowski 1,59 %) woj. lubuskie - gmina Zabór - frekwencja 68,72 %. Rafał Trzaskowski 41,26 %; Andrzej Duda 26,95 %

- frekwencja 68,72 %. Rafał Trzaskowski 41,26 %; Andrzej Duda 26,95 % woj. łódzkie - gmina Nowosolna – frekwencja 77,72 %. Rafał Trzaskowski 38,42 %; Andrzej Duda 33,39 %

– frekwencja 77,72 %. Rafał Trzaskowski 38,42 %; Andrzej Duda 33,39 % woj. małopolskie - gmina Żegocina - frekwencja 75,67. Andrzej Duda 77,4 %, Krzysztof Bosak 7,71 % (Rafał Trzaskowski 6,45 %)

- frekwencja 75,67. Andrzej Duda 77,4 %, Krzysztof Bosak 7,71 % (Rafał Trzaskowski 6,45 %) woj. mazowieckie - gmina Michałowice – frekwencja 81,24 %. Rafał Trzaskowski 46 %; Andrzej Duda 29,6 %

– frekwencja 81,24 %. Rafał Trzaskowski 46 %; Andrzej Duda 29,6 % woj. opolskie - gmina Praszka – frekwencja 66,51 %. Andrzej Duda 46,87 %; Rafał Trzaskowski 24,04 %

– frekwencja 66,51 %. Andrzej Duda 46,87 %; Rafał Trzaskowski 24,04 % woj. podkarpackie - gmina Cisna – frekwencja 75,03 %. Rafał Trzaskowski 37,26 %; Andrzej Duda 26,23 %

– frekwencja 75,03 %. Rafał Trzaskowski 37,26 %; Andrzej Duda 26,23 % woj. podlaskie - gmina Kulesze Kościelne – frekwencja 71,92%. Andrzej Duda 82,75 %; Krzysztof Bosak 7,67 % (Rafał Trzaskowski 2,71 %)

– frekwencja 71,92%. Andrzej Duda 82,75 %; Krzysztof Bosak 7,67 % (Rafał Trzaskowski 2,71 %) woj. pomorskie - gmina Jastarnia - frekwencja 84,20 %. Rafał Trzaskowski 44,69 %; Andrzej Duda 29,46 %

- frekwencja 84,20 %. Rafał Trzaskowski 44,69 %; Andrzej Duda 29,46 % woj. śląskie - gmina Koszarawa - frekwencja 76,81 %. Andrzej Duda 69,59 %; Rafał Trzaskowski 13,51 %

- frekwencja 76,81 %. Andrzej Duda 69,59 %; Rafał Trzaskowski 13,51 % woj. świętokrzyskie - gmina Masłów – frekwencja 68,98 %. Andrzej Duda 50,84 %; Rafał Trzaskowski 22,71 %

– frekwencja 68,98 %. Andrzej Duda 50,84 %; Rafał Trzaskowski 22,71 % woj. warmińsko-mazurskie - gmina Stawiguda – frekwencja 72,41 %. Rafał Trzaskowski 44,76 %; Andrzej Duda 22,25 %

– frekwencja 72,41 %. Rafał Trzaskowski 44,76 %; Andrzej Duda 22,25 % woj. wielkopolskie - gmina Suchy Las – frekwencja 79,69 %. Rafał Trzaskowski 50,61 %; Andrzej Duda 21,12 %

– frekwencja 79,69 %. Rafał Trzaskowski 50,61 %; Andrzej Duda 21,12 % woj. zachodniopomorskie - gmina Rewal – frekwencja 85,56 %. Rafał Trzaskowski 45,89 %; Andrzej Duda 29,16 %

Wozy strażackie trafią do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tych gmin. Nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP powiedział, że nowe wozy umożliwią strażakom ochotnikom jeszcze sprawniejsze działanie. – Każdego dnia strażacy ochotnicy i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ratują życie, zdrowie i mienie. W 2019 roku OSP pierwsze na miejscu akcji były ponad 200 tys. razy, a w tym roku już ponad 100 tys. razy – powiedział.