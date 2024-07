Zdrowe odżywianie 60+. Darmowe porady dietetyka dla seniorów z Łódzkiego. Gdzie?

Owoce, które pomagają leczyć jaskrę. Naukowcy z Polski opracowali z nich kapsułkę

Na jaskrę w Polsce choruje ok. 400 tys. ludzi, a liczba ta prawdopodobnie będzie rosła. Na całym świecie na jaskrę cierpi ok. 68 mln ludzi, a ok. 7 mln oślepło...