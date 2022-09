Za nami trening z Qczajem i drugi dzień Targów Nowych Technologii w Tomaszowie ZDJĘCIA, FILM

Zakończyły się trwające dwa dni Targi Nowych Technologii, które od piątku, 23 września, odbywały się w tomaszowskiej Arenie Lodowej. Do Tomaszowa zjechali producenci odzieży sportowej i twórcy technologii włókienniczych. W samej arenie stanęły stoiska wystawiennicze, na których można było w okazyjnej cenie kupić m.in. sportową odzież i rowery elektryczne.

W sobotę do areny zjechali fani fitnessu z całego regionu, by wziąć udział w treningu ze znanym trenerem fitnessu Qczajem. Do ćwiczeń stanęli też młodzi fani sportu, a sam Qczaj pokazał, jak trenować, by wzmocnić mięśnie i przy tym dobrze się bawić. Także w sobotę odbyły się pokaz mody, w tym odzieży sportowej Qczaja, kolekcji Mar-Pol, Ante Sport, 2Skin i Hastan, a także mecz młodych adeptów KS Lechii.