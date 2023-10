Wyjątkowy kalendarz charytatywny w szczytnym celu. Znani i lubiani zapozują z niepełnosprawnymi dziećmi

Cel tego projektu jest jeden - to uśmiech dziecka, a kadra fundacji stara się, by tych uśmiechów było j jeszcze więcej. Liczy się dobra zabawa, ale nie tylko o zabawę tu chodzi, bo dochód z kalendarzy przeznaczony zostanie na rozbudowę ośrodka, bo potrzeby są ogromne.

W szczytnym celu

Każde z dzieci niesie za sobą inną historię i każdego z nich można nazwać wojownikiem. Wspólnie z nimi codzienną walkę toczą także ich opiekunowie. Często na naszych oczach dzieją się cuda. Tato sześcioletniego Jasia po raz pierwszy usłyszał z ust swojego synka „tata”, a pani Jola zobaczyła, jak jej ośmioletni syn Filip samodzielnie stawia pierwsze kroki, by swoją wyprawę zakończyć w objęciach mamy.

Misją fundacji jest sprawiać, by każdy dzień wychowanka przybliżał go do samodzielności, obfitując wrażeniami i niezwykłymi doświadczeniami. Najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się gdy dzieci zapominają, że ćwiczą, a myślą, że się świetnie bawią. Stąd też pomysł na ten wyjątkowy kalendarz