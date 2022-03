Wieluński Dance 2022. Wielka taneczna impreza już za nami ZDJĘCIA

Piętnasta edycja turnieju tańca „Wieluński Dance” rozpoczęła się na hali WOSiR w sobotę 26 marca o godz. 9. Impreza ponownie przyciągnęła licznych uczestników.

Cieszę się bardzo z tego, że liczba uczestników z roku a rok wzrasta. W tym roku dobijamy praktycznie do tysiąca. Cieszę się też bardzo, że praktycznie setka uczestników to są mieszkańcy, dzieci z gminy Wieluń. To jets niezwykle ważne, żeby turniej był inspiracją dla naszych mieszkańców, od najmłodszych, po tych trochę starszych – mówił Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.