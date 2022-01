Wandal niszczył samochody na Bałutach. Wybijał szyby, urywał lusterka

Szedł chodnikiem z drewnianymi kołkami

Pokrzywdzeni kierowcy zaalarmowali policjantów, a ci przystąpili do ścigana wandala. I tutaj popisał się zastępca naczelnika wydziału kryminalnego II komisariatu na Bałutach, który w ubraniu cywilnym we wtorek 25 stycznia w ramach służby jechał nieoznakowanym radiowozem ul. Uniejowską i zauważył podejrzanego osobnika idącego chodnikiem i trzymającego drewniane kołki. Natychmiast skojarzył, że może to być poszukiwany wandal. Dlatego zatrzymał radiowóz i podszedł do przechodnia, który był wyraźnie pobudzony i coś ni to krzyczał, ni to mamrotał pod nosem.