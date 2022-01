W łódzkim centrum krwiodawstwa kosmiczny skaner żył i rekordowe zainteresowanie

Taki skaner to bezpieczne i przenośne urządzenie, które umożliwia bezbłędne zlokalizowanie żył powierzchniowych - mówi Dagmara Kaźmierska, kierownik sekcji Promocji i Szkoleń w łódzkim RCKiK. - Dawcom krwi zapewni jeszcze większy komfort donacji. Pierwsi krwiodawcy już z niego skorzystali i byli bardzo zadowoleni – dodaje.

Zainteresowanie oddawaniem krwi – z roku na rok – jest coraz większe, a sama siedziba łódzkiego RCKiK – uległa dużej metamorfozie. 22 grudnia padł dzienny rekord donacji – krew oddało aż 638 osób. Kolejny rewelacyjny wynik z końca roku to 512 donacji z 29 grudnia. Dla porównania, RCKiK szacuje, że dzienne zapotrzebowanie, aby krwi nie brakowało to ok. 300 donacji. Duże zainteresowanie może wynikać z okresu świąteczno-noworocznego, ale również z unowocześnienia i remontu, jaki przeszło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Franciszkańskiej.