W Łódzkiem o połowę mniej zakażeń niż 2 tygodnie temu. W szpitalu w Zgierzu zajętych jest tylko 56 łóżek z 450

W naszym województwie - o czym poinformował wojewoda - jest o połowę mniej aktualnie zakażonych niż 2 tygodnie wcześniej czyli 360. W szpitalu jednoimiennym w Zgierzu (dedykowanym osobom chorym na COVID i mającym schorzenia współistniejące) zajęte jest 56 miejsc z przygotowanych 450. To pozwala mieć nadzieję, że na froncie walki z koronawirusem zaczynamy odnosić mały sukces. Doktor Urszula Sztuka-Polińska, wojewódzki inspektor sanitarny podkreśliła, że maseczki w połączeniu z innymi środkami ochrony osobistej i przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przyniosły takie efekty. W Łodzi w ostatnich dniach było tylko jedno duże ognisko epidemiczne - w szpitalu im. Jonschera gdzie pozytywny wynik w kierunku koronawirusa ma 20 osób. Oddział chorób wewnętrznych, na którym piątek wstrzymano przyjęcia - przebywały tam osoby zakażone wirusem - został już zdezynfekowany. Sanepid bada aktualnie sytuację w szpitalu im. Kopernika - na neurologii zakażona jest jedna pacjentka. Nie wiadomo jeszcze czy i ile osób mogło sie od niej zakazić.

Zdaniem wojewody łódzkiego jeśli już władze miasta chciały przeprowadzić badania personelu, to powinni zlecić wykonanie testów genetycznych w prywatnym laboratorium, bo tylko takie dają pewność czy osoba badana jest zakażona koronawirusem. Testy genetyczne - o czym wojewoda już nie wspomniał - są kilka-kilkanaście razy droższe niż badania przeciwciał z krwi. Zlecając badania z krwi, władze Łodzi doprowadziły do takiej sytuacji, że w społeczeństwie powstało przekonanie iż osób zakażonych wśród mieszkańców naszego miasta jest bardzo dużo (niejednoznaczny wynik testu miało ok. 400 pracowników oświaty).

Decyzja władz Łodzi o wykonaniu testów z krwi pracownikom żłobków i przedszkoli była błędem - mówi Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Gdy osobom, które miały niejednoznaczny wynik zrobiono testy genetyczne, okazało się, że nie ma ani jednej osoby zakażonej, a otrzymano już 312 wyników czyli 70 proc. Zdaniem wojewody miasto w porozumieniu z rodzicami powinno już otwierać przedszkola.