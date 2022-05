W Łódzkiem będą testować e-rejestrację. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił to w CKD w Łodzi

E-rejestracja do specjalistów. Pilotaż będzie w województwie łódzkim i mazowieckim

Województwa łódzkie oraz mazowieckie wezmą udział w pilotażu nowego rozwiązania cyfrowego w publicznej ochronie zdrowia. Chodzi o e-rejestrację czyli zapisy przez internet na wizyty lekarskie. To kolejne rozwiązanie z dziedziny e-zdrowia, po elektronicznych receptach, skierowaniach lekarskich czy zwolnieniach.

Pilotaż ma rozpocząć się w drugiej połowie maja. Na początek wybrane zostały trzy usługi medyczne: porady kardiologiczne, rezonans magnetyczny i tomografia komputerową. W przyszłości e-rejestracja mają objąć także inne badania i specjalizacje, a także pobyty w szpitalach, docelowo w całym kraju.

Elektroniczna rejestracja nie wejdzie od razu do wszystkich przychodni kardiologicznych w Łódzkiem. Ministerstwo Zdrowia ogłosi nabór, a chętne szpitale czy przychodnie otrzymają po ok. 250 tys. zł na dostosowanie systemów informatycznych, komputerów i serwerów. Potem udostępnią e-rejestrację pacjentom.- Polega to na wystawieniu kalendarza w którym znajdują się wolne terminy i na te terminy będzie można się zapisywać - mówił Niedzielski.