Ulubiona projektantka gwiazd i pierwszych dam świętuje 30-lecie działalności. Oto droga Teresy Kopias do sukcesu ZDJĘCIA

Jubileusz 30-lecia działalności Teresy Kopias. Znana projektantka z Łasku ubiera gwiazdy i pierwsze damy

Pretekstem do naszego spotkania jest jubileusz 30-lecia Teresy Kopias i książka „ Modowy Portret Teresy Kopias” , która przy jego okazji pojawi się na rynku już na początku przyszłego roku. Wybraliśmy się z Teresą Kopias w sentymentalną podróż, by powspominać, jaka była jej droga do sukcesu. A okazuje się, że w jego osiągnięciu pomogła przede wszystkim pasja do mody i determinacja w działaniu i dążeniu do celu.

Nie wszyscy wiedzą z pewnością, że Teresa Kopias skończyła prawo. Nie pociągała jej jednak praca w kancelarii. Za nim na stałe zajęła się modą pracowała w dziale socjalnym w Kastorze i Montoprzemie oraz Urzędzie Gminy. Była też kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego , ale już wtedy wiedziała, że chce pracować na własny rachunek i tworzyć modę. Postanowiła od małych kroków, ale konsekwentnie podążać w obranym kierunku. I tak w 1991 roku zaczęła tworzyć własne projekty.