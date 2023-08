Uloterapia w Piotrkowie. Pasieki oferują możliwość przebywania z pszczołami w specjalnych domkach ZDJĘCIA, VIDEO

- Uloterapia, to jedna z gałęzi apiterapii - jest to leczenie pszczelim powietrzem, mówi Marta Kowalska z Pasieki Covalsky w Zalesicach koło Piotrkowa. Wystarczy wejść do specjalnego domku, w którym są pszczoły by doświadczyć niezwykłych wrażeń. To tam oddychamy niezwykłym powietrzem, które jest pozbawione zanieczyszczeń. W domku jesteśmy poddani odziaływaniu biopola, które wytwarzają pszczoły. Możemy wsłuchiwać się w dźwięki, które wydają pszczele skrzydełka. Wszystko to wpływa na ludzki organizm i sprawia, że człowiek czuje się zrelaksowany i lepiej śpi. Wchodząc do domku niemal natychmiast zasypiamy. Bycie w ulu sprawia, że poprawia się nasza kondycja zdrowotna, ponieważ powietrze ulowe wpływa na nasz układ oddechowy, wzmacnia serce, relaksuje i odstresowuje.