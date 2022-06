Trwa zbiórka pieniędzy dla Weroniki pogryzionej przez psy. 18-latka wymaga kosztownego leczenia

Zwracam się z prośbą o pomoc dla mojej 18 letniej córki Weroniki, która w dniu 26.05.2022 została dotkliwie pogryziona przez sforę kilkunastu psów. Córka na tą chwilę przebywa w szpitalu, czeka ją wiele operacji plastycznych, opieka psychologów. Rehabilitacja oraz operacje plastyczne będą długotrwałe oraz kosztowne. Weronika jest dziewczyną pełną życia i optymizmu, uwielbia jazdę na motocyklu, kocha zwierzęta. Weronika bardzo pragnie szybko wrócić do zdrowia oraz cieszyć i korzystać z uroków życia w pełnej sprawności – czytamy na portalu zrzutka.pl

Feralnego dnia Weronika szła na autobus do szkoły

Do zdarzenia doszło w Mikołajówku w gminie Łask. 26 maja 18-latka wyszła na autobus. Miała dojechać do szkoły. Zaatakowało ją stado zdziczałych psów. Dziewczynę znalazł jeden z mieszkańców. Ciężko poraniona została przetransportowana do szpitala im. WAM w Łodzi. Trwa tam zbiórka krwi dla Weroniki.