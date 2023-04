Tragedia w szpitalu Jonschera w majówkę! Nie miał kto wykonać badań. 57-latek nie żyje. Sąd przyznał wdowie odszkodowanie

Sąd przyznając kobiecie zadośćuczynienie wziął pod uwagę fakt, że małżonkowie przeżyli razem 36 lat i fakt, że kobieta bardzo przeżyła śmierć męża. Jak zauważył sąd często odwiedza jego grób "szukając rozgrzeszenia".

Od tego orzeczenia odwołały się obie strony. Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał jednak zaskarżony wyrok w mocy. Nie miał wątpliwości, że jest adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zaniedbaniem placówki a zgonem pacjenta. W uzasadnieniu wyroku sąd podniósł, że pacjent trafiając do Jonschera znajdował się w stanie zagrożenie życia z powodu pękającego u niego tętniaka aorty. Wykonanie zwykłego badania usg przed decyzją o zoperowaniu chorego wniosłaby istotne informację i zmieniłoby radykalnie sposób postępowania z chorym, a także skróciłby czas do uzyskania specjalistycznego leczenia, którego pacjent wymagał. Nie można wykluczyć, iż do śmierci pacjenta by nie doszło oraz że wcześniejsze zoperowanie pękającego tętniaka zwiększywszy szanse na przeżycie.