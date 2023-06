Tłumy fanów na Wiedźmin Fest w Łodzi. Premiera trzeciego sezonu serialu w EC1 Łódź

W EC1 powstały specjalne strefy odnoszące się do uniwersum wykreowanego w opowiadaniach i powieściach przez łodzianina, Andrzeja Sapkowskiego, a zobrazowanego w serialu Netfliksa. Henry Cavill, który trzecim sezonem serii żegna się z produkcją, został przez miłośników "Wiedźmina" nagrodzony owacjami na stojąco. Wyraźnie wzruszony podziękował twórcom serialu oraz jego odbiorcom.

- Naprawdę czuję tę miłość i ja też was kocham i wspaniale jest tutaj być, ale chciałbym opowiedzieć o tym, czym było dla mnie nakręcenie mojego ostatniego sezonu, a właściwie chciałbym pomówić o stojących tutaj członkach naszej obsady, ponieważ ponownie była to ogromna przyjemność i zaszczyt pracować z wami - mówił w Łodzi. - Wnosicie tak wiele niuansów i szczegółów do tych postaci, którym często grozi nadmierne uproszczenie, i to, co zrobiliście z tymi postaciami, wymagało pracy, troski i wysiłku. I wierzcie mi, że praca z wami była największą przyjemnością. Więc chciałbym po prostu powiedzieć, że będzie mi was brakować. Będę za wami bardzo tęsknić