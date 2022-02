Ta wojna zaczęła się prawie dekadę temu. Zobacz relację mieszkańca naszego regionu z konfliktu, który wybuchł na wschodniej Ukrainie ZDJĘCIA

Brak przygotowania nie przeszkodził mu jednak w dotarciu do wielu miejsc, gdzie toczył się konflikt. Także na samej linii frontu, gdzie widział zwłoki jednego z zabitych, spalone czołgi, barykady, zniszczone mosty czy posiekane kulami budynki. W Słowiańsku miał okazję pojawić się, gdy separatystów przegnano już z miasta i na pokazywanej często w dziennikarskich relacjach barykadzie powiewała ukraińska flaga. – To było martwe miasto. Bez żywej duszy, za to z mnóstwem psów i kotów. Ale spotkałem Ukraińca, który dwa miesiące ukrywał się w piwnicy. Udało mi się porozmawiać z niektórymi, którzy zostali, ale to łatwe nie było. Bali się, bo nie wiedzieli, kim jestem. Nie dziwię się, bo przeżyli tam wszyscy straszną traumę. Mam chociażby potwierdzającą to relację jednego z mieszkańców, który walczył jako separatysta, ale nie ze swojej woli. Zabrali go pod wykopany dół. W środku łopata oraz kałasznikow. Musiał wybierać, no i wskazał broń, żeby przeżyć.