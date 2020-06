Sylwester G. z "łódzkiej ośmiornicy" zatrzymany po 5 latach poszukiwań ZDJĘCIA

Sylwester G., poszukiwany do odbycia kary więzienia m.in. za próby napadów z użyciem broni palnej oraz usiłowanie zabójstwa i działający pod parasolem tzw. łódzkiej ośmiornicy, trafił do aresztu. Policjanci z CBŚP z grupy tzw. łowców cieni zatrzymali go po 5 latach poszukiwań. Wpadł na jednym z osiedlowych parkingów w Bełchatowie - przebrany był za mechanika samochodowego, a twarz zasłaniał maseczką. Czytaj więcej na następnej stronie

