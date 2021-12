Sadzą 30-letnią lipę! Skomplikowana operacja przy Próchnika w Łodzi. ZDJĘCIA

Ok. godz. 11 na ulicę Lipową przyjechała lipa drobnolistna, która ma zrekompensować okolicznym mieszkańcom wyciętą przy okazji remontu tego odcinka robinię, zwaną akacją. Drzewo ma ponad 30 lat ok. 10 metrów wysokości, 100 cm w obwodzie pnia i korzenie zajmują powierzchnię 2 i 2,5 metra. Wartość projektu to ok. 20 tysięcy zł, cena ta obejmuje również nasadzenia kilkudziesięciu innych drzew i roślin w tym rejonie.

Lipa została dostarczona przez firmę spod Mszczonowa, która specjalizuje się w przesadzaniu starych drzew.

Ziemia jest miękka, odpowiednio przygotowana i o tej porze warunki na taką operację są idealne. Drzewo będzie miało doskonałe warunki bytowe, bo będzie rosło w dużym zieleńcu ok. 20 metrów kw. gleby - tłumaczy Szymon Iwanowski, Społeczni Opiekunowie Drzew, inicjator tego projektu.

Drzewo jest szkółkowane, co oznacza że korzenie co 2-3 lata były okopywane tak żeby się bryła korzeniowa zagęszczała. W tym roku wypadło przeprowadzenie takiego zabiegu, więc został ten moment wykorzystany do przesadzenia lipy na łódzki zieleniec. Lipa ma dobrze zagęszczone korzenie wokół pnia, więc balot (specjalne opakowanie z naturalnej włókniny, które zabezpiecza korzenie przed przesychaniem i uszkodzeniem w trakcie transportu dużych drzew do nasadzeń) ma zaledwie ok 300 cm średnicy. Ziemia pod lipę została specjalnie przygotowana i wzbogacona mikoryzą (specjalne grzyby ułatwiające adaptację w nowym miejscu), a kiedy drzewo stanęło zasypano je blisko dwiema tonami żyznej ziemi.

Operacja przenoszenia drzewa z ciężarówki do dołu w nowym zieleńcu trwała blisko godzinę. Nim drzewo stanęło w pionie rozsznurowano je delikatnie z zabezpieczających lin i tasiemek (żeby rozłożysta korona nie była narażona na zniszczenie w drodze) a także wycięto brzydkie lub połamane gałęzie.