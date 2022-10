Rak piersi nie musi zabrać kobiecie piękna. Rekonstrukcję piersi finansuje NFZ! Gdzie zdobyć informacje o leczeniu?

Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Wiele wydarzeń przypomina kobietom, że ten nowotwór można skutecznie leczyć i po wyzdrowieniu żyć pełnią życia. Trzeba go jednak wcześnie wykryć.

Październikowe imprezy zwiększające świadomość raka piersi

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, a dodatkowo 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Dlatego w tym miesiącu wiele instytucji organizuje wydarzenia, które mają przypominać kobietom o profilaktyce raka piersi i wspierać te, które usłyszały taką diagnozę.

Rak piersi to najczęściej występujący u polskich kobiet nowotwór złośliwy. Zwykle chorują panie między 50. a 70. rokiem życia, ale podstawową profilaktykę powinny przeprowadzać już nawet 20-latki, bo ten nowotwór zdarza się też młodszym kobietom.

Jeszcze niedawno ponad połowa kobiet z taką diagnozą umierała. To się zmieniło, m. in. dzięki większej świadomości pań i wcześniejszemu wykrywaniu raka piersi. Bo wcześnie wykryty rak piersi da się w pełni wyleczyć. Jednocześnie nie można go lekceważyć – nadal co trzecia Polka z taką diagnozą umiera.