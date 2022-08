Przed nami długi sierpniowy weekend. Będzie więcej patroli na drogach

Należy się spodziewać zwiększonej liczby policjantów ruchu drogowego, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nie zabraknie też wsparcia z powietrza – do powyższych działań ruszy także policyjny śmigłowiec, który wyposażony w kamerę obejmie nadzór nad drogami naszego województwa.

Policjanci będą również kontrolować ruch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

- Informujemy, że 12 sierpnia obowiązują ograniczenia ruchu tych pojazdów w godzinach od 18 do 22, 13 sierpnia od 8:00 do 14:00 natomiast 14 i 15 sierpnia od 8:00 do 22:00. Korzystając z kilku dni wolnych wielu z nas zdecyduje się na krótką bądź dłuższą podróż - dodaje policjantka.