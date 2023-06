Prognoza pogody na niedzielę 11 czerwca. Pogoda na weekend do niedzieli 11 czerwca

Weekend w północnej Polsce był słoneczny, ciepły i suchy; natomiast na południu kraju było pochmurno z opadami deszczu oraz burzami.

Ostrzeżenie przed burzami dla województwa łódzkiego

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem zostało wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosiło 80 procent. Ostrzeżenie meteorologiczne obejmuje powiaty województwa łódzkiego: bełchatowski,

brzeziński,

łódzki wschodni,

opoczyński,

pajęczański,

piotrkowski,

Piotrków Trybunalski,

radomszczański,

rawski,

Skierniewice,

skierniewicki,

tomaszowski,

wieluński,

wieruszowski Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.

UWAGA! Po godzinie 17 w sobotę 10 czerwca 2023r. odwołano ostrzeżenie przed burzami.

Aktualna prognoza pogody na dziś - sobota 10 czerwca

Południowa Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia a na południowym wschodzie zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Reszta kraju będzie na skraju wyżu z centrum w rejonie Zatoki Botnickiej. Z północnego wschodu zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienia powoli będzie rosnąć.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 22°C do 28°C, nad morzem około 18°C.

Wiatr umiarkowany, porywisty, w pasie nadmorskim dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni. Gdańsk: 20°C Koszalin: 25°C Szczecin: 28°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie przejściowo duże i tam przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C.

Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. Olsztyn: 24°C Suwałki: 22°C Białystok: 23°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu regionu miejscami wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami na wschodzie regionu porywisty, północno-wschodni. Poznań: 27°C Kalisz: 25°C Gorzów Wlkp.: 26°C

Zielona Góra: 27°C

Toruń: 26°C

Bydgoszcz: 26°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Na północy regionu zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze. Zjawiska te najbardziej możliwe na południu regionu. Wysokość opadów lokalnie od 15 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 19°C na wschodzie i południu do 25°C na pozostałym obszarze.

Wiatr słaby i umiarkowany, po południu okresami porywisty, północno-wschodni. Warszawa: 24°C Łódź: 23°C Lublin: 20°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie regionu miejscami całkowite. Przelotne opady deszczu, lokalnie także burze z opadami od 10 mm do 20mm, a na wschodzie regionu do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 20°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-wschodni, w zasięgu burz i w Sudetach w porywach do 65 km/h. Wrocław: 24°C Jelenia Góra: 23°C

Legnica: 25°C

Opole: 22°C Katowice: 23°C Częstochowa: 23°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Suma opadów w czasie burz od 25 mm do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 19°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Kraków: 22°C Kielce: 22°C Rzeszów: 21°C Zakopane: 19°C

Pogoda na niedzielę 11 czerwca 2023

Polska będzie na skraju wyżu z centrami nad Zatoką Fińską i zachodnią Rosją. Na wschodzie kraju zaznaczy się pofalowany front atmosferyczny. Z północnego wschodu zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza. Ciśnienie bez większych zmian.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe.

Temperatura maksymalna od 16°C nad morzem do 24°C na południowym zachodzie regionu.

Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i wschodni. Gdańsk: 20°C Koszalin: 22°C Szczecin: 24°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C.

Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni. Olsztyn: 22°C Suwałki: 20°C Białystok: 22°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe.

Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

Poznań: 24°C

Kalisz: 24°C Gorzów Wlkp.: 25°C

Zielona Góra: 25°C Toruń: 23°C Bydgoszcz: 23°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich duże z opadami deszczu.

Temperatura maksymalna od 17°C do 23°C.

Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Warszawa: 21°C Łódź: 23°C Lublin: 17°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich duże z opadami deszczu.

Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C.

Wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Wrocław: 22°C Jelenia Góra: 18°C Legnica: 22°C

Opole: 21°C Katowice: 20°C Częstochowa: 21°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu, na południowym wschodzie regionu opady mogą być intensywne.

Temperatura maksymalna od 12°C do 17°C.

Wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Kraków: 15°C Kielce: 17°C Rzeszów: 14°C Zakopane: 12°

