Prognoza pogody na 7 dni. Sypnie śniegiem? Pogoda tygodniowa do weekendu 16 - 22 października 2023

W poniedziałek w całym kraju przeważać będzie pogoda ze zmiennym zachmurzeniem. Zza chmur co jakiś czas wychodzić będzie słońce. Miejscami występować będą przelotne opady deszczu, a na północy kraju możliwe są również burze z opadami krupy śnieżnej i tam w ciągu dnia spadnie najwięcej deszczu. W górach będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 5°C na Podhalu do 12°C nad morzem. Odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej, bo w całym kraju wiać będzie porywisty wiatr z kierunków zachodnich.

Pierwszy śnieg i mróz. Prognoza pogody na wtorek 17 października 2023

We wtorek, po nocy z przymrozkami do –1°C, a przy gruncie nawet do –4°C, będzie pogodnie. Nieco więcej chmur okresami pojawiać się będzie jedynie na północy kraju, a w rejonie Pomorza i Żuław możliwe są nawet słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna niemal bez zmian w stosunku do poniedziałku, od 7°C na Podhalu do 13°C nad morzem. Osłabnie już wiatr, który wiać będzie z kierunków zachodnich.