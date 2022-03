Poranna akcja zima na łódzkich ulicach. Pługoposypywarki tym razem podołały

- Temperatura w nocy była bardzo niska. Dochodziło do 6 stopni na minusie. Poza tym, zaczęło padać, a ziemia była zmarznięta - mogła się przez to pojawić gołoledź. Postanowiliśmy profilaktycznie wysłać 97 pługoposypywarek na drogi pierwszej i drugiej kategorii. - mówi Monika Pawlak z Wydziału Gospodarki Komunalnej. - Rano było mokro, ale drogi były czarne, więc można powiedzieć, że pługoposypywarki zrealizowały swoje zadania. Pojazdy działały na głównych ciągach komunikacyjnych, ulicach w centrum oraz drogach dojazdowych do miejsc takich jak szkoły, urzędy czy szpitale. To standardowe postępowanie zimowe, bo pamiętajmy - nadal mamy zimę – podsumowuje Monika Pawlak.