Ponad 110 krajów domaga się śledztwa w sprawie koronawirusa

Liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa na świecie przekroczyła 4,5 mln, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi ponad 307 tys. osób (dane WHO za 18.05). Coraz więcej krajów na świecie domaga się przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie rozpoznania źródeł pandemii. Kwestia ta ma być omówiona podczas dzisiejszego wirtualnego zgromadzenia WHO. Chociaż rząd australijski, który jest inicjatorem dyskusji podchodzi ostrożnie do bezpośredniego oskarżania Chiny o ukrywanie kluczowych dla zdrowia publicznego informacji, takich oporów nie ma np. prezydent USA Donald Trump.

Pierwsze oskarżenia przeciwko Chinom pojawiły się już w kwietniu

Trump już od kwietnia, podczas swoich codziennych telewizyjnych wystąpień, otwarcie oskarżał Chiny o ukrywanie zasięgu epidemii i zaniżanie liczby ofiar śmiertelnych. Jednocześnie krytykował WHO za nieudolność, zbyt powolne reagowanie i przyjmowanie oficjalnych ustaleń rządu chińskiego za wiarygodne dane. Trump wielokrotnie zapowiadał, że zarówno wobec Chin, jak i samej organizacji, zostaną wyciągnięte konsekwencje.