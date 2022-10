Policja rozbiła grupę kradnącą luksusowe samochody. Pięć osób zatrzymanych

Łódzka policja rozbiła gang samochodowy, który od grudnia 2021 roku do końca czerwca 2022 roku, na terenie kilku województw dokonał w sumie 16 kradzieży z włamaniem pojazdów luksusowych oraz 3 usiłowań kradzieży.

Wśród zainteresowania złodziei były takie marki jak Porsche, Mercedes, BMW, Audi czy Jeep. Łącznie skradzione samochody warte około 3 milionów złotych. Wartość aut to od 100 do ponad 300 tysięcy złotych. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych tzw. dziupli samochodowych gdzie rozbierano je na części i od razu dalej odsprzedawano. Funkcjonariusze odzyskali m.in. części od BMW.

Grupę wytropili i doprowadzili do zatrzymania złodziei policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Łodzi zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Rozbili grupę przestępczą trudniącą się kradzieżami oraz paserstwem luksusowych pojazdów. Grupa przestępcza dokonała kradzieży kilkunastu aut z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Pięciu podejrzanych pozostaje w areszcie. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.