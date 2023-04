Pogoda na Wielkanoc 2023. Kiedy będzie ciepło?! Prognoza pogody na Wielkanoc od 7.04.2023

Pogoda na Wielkanoc 2023

Prognoza pogody na piątek 7 kwietnia

W piątek pozostaniemy w zasięgu niżu i frontów atmosferycznych, które przywędrują do nas znad Morza Czarnego. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie padać może marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C w rejonach podgórskich Karpat do 12°C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.

Prognoza pogody od soboty 8 kwietnia

W świąteczny weekend Polska pozostanie w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 6°C, tylko w rejonach podgórskich Karpat początkowo około –3°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 14°C, tylko w sobotę w rejonach podgórskich Karpat około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków północnych.

Prognoza pogody od wtorku 11 kwietnia

Od wtorku na wschodzie kraju ponownie pojawi się niż z rejonu Morza Czarnego, zachodnia część Polski pozostanie w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 6°C, cieplej w czwartek do 8°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 14°C, cieplej w czwartek od 10°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków południowych i zachodnich.