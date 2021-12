Proste torby prezentowe

Dla osób, które dużą wagę przywiązują do jakości opakowań prezentowych, do gustu przypadną pudełka prezentowe. Tak naprawdę największym problemem jest dobór pudełka do rozmiaru prezentu, dlatego przy zakupie takiego opakowania warto mieć ze sobą prezent, który zamierzamy w pudełku umieścić. Małe pudełeczko na biżuterię to koszt od 4,99 zł, pudełko na długopis/ pióro w sklepie Empik, można zakupić w cenie 9,99zł. W sklepie można znaleźć również specjalne pudełko na płyty DVD, których cena to 19,99zł. Z kolei komplet trzech pudełek ozdobnych o wymiarach: 21x14x10cm, 25x18x11cm, 29x22x13cm to koszt 59,50zł.

Pakowanie prezentów. Gdzie i za ile w Łodzi można zapakować prezenty świąteczne? Boże Narodzenie 2021

Osoby, które prezenty wolą zapakować własnoręcznie, dodając przy tym urocze, świąteczne dekoracje również znajdą coś dla siebie. 100g rafii dekoracyjnej można zakupić już za 14,99zł, natomiast opakowanie kolorowych wiórków papierowych, które świetnie nadają się np. do wypełnienia pudełka prezentowego można kupić w cenie 7,99zł. Zarówno w sklepach papierniczych jak i supermarketach zestawy wstążek, które sprawdzą się przy ozdabianiu pudełka czy papieru prezentowego. Zestaw 4 sztuk różnych wstążek ozdobnych o długości 1m to koszt 7,99zł.

