Oryks szablorogi, pierwowzór mitycznego „Jednorożca” w Orientarium ZOO Łódź! Zobaczcie zdjęcia

Oryks szablorogi, pierwowzór mitycznego „Jednorożca” w Orientarium ZOO Łódź!

Jak informuje Urząd Miasta w Łodzi: "Ogromne rogi są znakiem rozpoznawczym tej antylopy. Ich długość może osiągać nawet 120 centymetrów. Do tej pory w Orientarium ZOO Łódź mieszkały samice i samiec tego gatunku, który już wyruszył w podróż do innego ogrodu zoologicznego. Do łódzkiego stada dołączył samiec, który przyjechał z Serengeti Safari Park"

-Oryks, który dotarł do Orientarium, ma 12 lat. Jest to bardzo spokojny samiec – mówi Tomasz Jóźwik członek zarządu Orientarium ZOO Łódź. – W pierwszych dniach musiał się tu zaaklimatyzować. Póki co można spotkać go na wybiegu zewnętrznym, ale na połączenie z samicami trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Członkowie stada zapoznają się powoli, chcemy dać zwierzętom maksymalny komfort.

Skąd pojawiły się przypuszczenia, że oryks może być pierwowzorem jednorożca? - To zwierzę pustynne – mówi Michał Gołędowski kierownik działu edukacji w Orientarium ZOO Łódź – widząc je z daleka, fatamorgana płatała obserwującym figla i zamiast dwóch, widać było jeden okazały róg.

To wyjątkowy gatunek, który od 2000 roku, według Czerwonej Księgi Zwierząt jest uznany za wymarły w naturalnych warunkach. Na szczęście, w ogrodach zoologicznych ich liczba nadal jest dość duża. Dodatkowo kilkaset oryksów przeniesiono do półotwartych rezerwatów w północnej Afryce i czynione są starania, by przywrócić je naturze.