Odzyskano skradzione 23 lata temu dziewiętnastowieczne rysunki łódzkiej synagogi! Trafią one do zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi

W ubiegły piątek pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrali skradzione 23 lata temu dziewiętnastowieczne rysunki łódzkiej synagogi.

W listopadzie 1998 r. z Archiwum Państwowego w Łodzi, skradziono pięć rysunków przedstawiających dawną synagogę przy ul. Wolborskiej w Łodzi autorstwa Adolfa Zeligsona, która została całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej. Sytuację szybko udało się zgłosić do krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem który prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2016 roku w ofercie jednego z nowojorskich domów aukcyjny pojawiła się informacja o rysunkach synagogi, dzięki czemu udało się potwierdzić, że są to skradzione w 1998 r. rysunki przedstawiające najważniejszą synagogę dla przedwojennej łódzkiej gminy żydowskiej. Powiadomione przez stronę polską amerykańskie organy ścigania zabezpieczyły rysunki.

5 listopada odnalezione rysunki zostały przekazane pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w siedzibie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku.

Odzyskane rysunki przedstawiające projekt nieistniejącej już synagogi przy ul. Wolborskiej w Łodzi, zostaną przekazane do zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi, skąd zostały skradzione w 1998 r. Data oficjalnego przekazania nie została jeszcze wyznaczona, co wynika z konieczności dopełnienia formalności restytucyjnych w stosunku do tych obiektów. - informuje Tomasz Śliwiński z Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury