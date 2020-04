Jednak szybko został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany policji. Okazało się że 30 -latek był w stanie nietrzeźwości - miał blisko promil alkoholu w organizmie.

- Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania rozboju. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Był już wcześniej karany. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności - mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.