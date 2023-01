Najgęściej i najmniej zaludnione miasta w województwie łódzkim. Małe miasta wcale nie są najmniej zatłoczone

Małe miasta wcale nie są najmniej zatłoczone

Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 121 osób na 1 km kw. Od 2012 r. do 2020 r. gęstość zaludnienia nie podlegała zmianom i wynosiła 123 osoby na 1 km kw., pierwszy spadek do 122 osób na 1 km kw. nastąpił w 2021 r. a następny do 121 osób na 1 km kw. w 2022 r.

Najwyższa gęstość zaludnienia wystąpiła w województwie śląskim i wyniosła 355 osób na 1 km kw. Najniższą gęstość zaludnienia mają województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie po 57 osób na 1 km kw.