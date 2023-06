Na wakacjach chroń się przed słońcem. To pomoże uniknąć groźnego nowotworu skóry - czerniaka. Jak opalać się bezpiecznie?

Chirurg plastyczny i dziecięcy Robert Jamont radzi, że zasadniczo powinna nas zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza każda nowa zmiana pojawiająca się na skórze. Ale alarmujące są także te istniejące od dawna zmiany, które nagle zaczynają wyglądać inaczej.

- Jeśli zmiana gwałtownie się powiększyła, zaczęła swędzieć, zmienił się jej kolor, brzegi, zrobiła się wyniosła, to wtedy też należy zgłosić się do lekarza. Nie musi to być od razu onkolog, może to być dermatolog, a najlepiej zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu – radzi lekarz.