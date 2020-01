Na „Fali” powstają cztery nowe zjeżdżalnie, w tym ekstremalna „Kamikaze” WIZUALIZACJA

W ramach inwestycji, która pochłonie blisko 20 mln zł, powstają trzy zjeżdżalnie pontonowe: zjeżdżalnia typu cebula z czaszą o średnicy aż 12 metrów (długość zjazdu: 140 m), zjeżdżalnia z tzw. rożkami, wprawiającymi 2-osobowe pontony w ruch wahadłowy (długość zjazdu: 132 m), a także zjeżdżalnia klasyczna o najdłuższej trasie ślizgu, liczącej 144 m. Prawdziwym hitem ma być jednak nowa zjeżdżalnia „Kamikaze”, ze zjazdem o długości 120 metrów, w której startować się będzie z pozycji stojącej, spadając pionowo przez otwierającą się pod stopami zapadnię.

W ramach inwestycji powstanie łącznie ponad pół kilometra torów do ślizgów, z których można będzie korzystać przez cały rok, gdyż wejście do zjeżdżalni, a także ich hamownie połączone będą z wewnętrzną częścią Strefy Basenowej „Fali”. Dodatkową atrakcją dla korzystających ze zjeżdżalni będą indywidualnie dobrane do każdej z nich efekty świetlno-dźwiękowe towarzyszące ślizgom.