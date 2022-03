Miś Uszatek ma już 65 lat. To w łódzkim Semaforze kręcono o nim serial

Piotr Kowalczyk jest tylko pięć lat młodszy od Misia Uszatka. Pamięta jak z niecierpliwością czekał na kolejny numer „Misia”, w którym drukowano opowieści o Misiu z oklapniętym uszkiem.

- Moja mama prenumerowała mi „Misia” , a tak naprawdę to kolejne egzemplarze gazety odkładała jej do tzw. teczki zaprzyjaźniona kioskarka - wspomina inżynier z Łodzi. - Potem te wszystkie numery oprawiła. Nie pamiętam ile razy je przeglądałem przeżywając na nowo przygody Misia i jego przyjaciół. Był taki mądry, zawsze dobrze doradził.

Piotr pamięta też serial. Przyznaje, że go oglądał, głównie z sentymentu.