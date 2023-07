Mężczyźni rzadziej niż kobiety się badają i mniej dbają o zdrowie. Jak mogą to zmienić? Jakie badania panowie mogą zrobić na NFZ?

Mężczyźni unikają badań lekarskich? Zaskakujące dane statystyczne

Ze statystyk medycznych wynika, że wielu mężczyzn unika lekarzy. W ostatnim dziesięcioleciu do lekarzy chodziło od 55 do 64 proc. osób płci męskiej, co oznacza, że co trzeci lub nawet co drugi pan w ogóle z pomocy lekarskiej nie korzysta! Do tego mężczyźni często zgłaszają się do lekarza dopiero gdy odczuwają poważne dolegliwości, lekceważą zaś badania profilaktyczne i kontrolne. Kobiety są pod tym względem bardziej odpowiedzialne. Odsetek pań chodzących na wizyty lekarskiej jest o 10 punktów procentowych większy.

Dodatkowo mężczyźni częściej niż panie oceniają swój stan zdrowia jako dobry. Ale to subiektywne odczucia. Panowie bowiem dużo częściej zapadają na choroby zbierające największe śmiertelne żniwo w Europie, takie jak choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe.

Efekty są tragiczne. Mężczyźni w Polsce średnio żyją o osiem lat krócej niż kobiety. A unikanie lekarzy, oprócz uwarunkowań fizycznych związanych z płcią, jest jedną z przyczyn tego stanu rzeczy.