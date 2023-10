Malutka Zuzia pilnie potrzebuje pomocy. Jest tylko doba na zebranie środków!

Nic nie zapowiadało koszmaru!

Zuzia urodziła się 9 marca. To był najpiękniejszy dzień w życiu jej rodziców. Początkowo rozwijała się zupełnie prawidłowo, a rodzice byli szczęśliwi. Jednak wszystko się zmieniło już w czerwcu.

- 22 czerwca trafiliśmy do szpitala, z powodu niskiej wagi Zuzi, ten dzień wywrócił nasze życie o 180 stopni. Z powodu postękiwania zrobiony został rentgen klatki, po którym dowiedzieliśmy się, że Zuzia ma bardzo duże zmiany w klatce. Już wtedy wiedzieliśmy, że to coś poważnego, nie sądziliśmy, że aż tak... Tego samego dnia usłyszeliśmy, że to, co Zuzia ma w klatce to guz. Kolejnego dnia przewieziono nas do innego szpitala, a tutaj Zuzia dostała ratunkową chemię, bo nie było czasu na to, by czekać na rozpoznanie gdyż jej stan z godziny na godzinę się pogarszał - piszą rodzice.